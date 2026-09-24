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"Пиши пьяным, редактируй трезвым": неожиданная правда о знаменитой фразе Хемингуэя

Хемингуэй действительно любил алкоголь, но его привычки во время работы оказались совсем другими

24 сентября 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

Фразу "пиши пьяным, редактируй трезвым" часто связывают с Эрнестом Хемингуэем. Она настолько хорошо вписывается в образ знаменитого писателя, что со временем превратилась почти в общеизвестный совет. Однако с самим Хемингуэем эта фраза связана лишь благодаря популярному литературному мифу.

"Пиши пьяным, редактируй трезвым": неожиданная правда о знаменитой фразе Хемингуэя

Уютное рабочее место. Фото: ИИ

Хемингуэй писал трезвым

Хотя писатель действительно любил алкоголь, во время работы он придерживался другого распорядка. Хемингуэй вставал очень рано и начинал писать утром, когда был сосредоточен и трезв. Выпивку он оставлял на более позднее время, после завершения утренней работы.

Его внучка Мэриэл Хемингуэй также рассказывала, что дед никогда не писал пьяным и не работал после раннего утра. Сам писатель, отвечая на вопрос о совмещении алкоголя и работы, однажды и вовсе указал на своего литературного соперника Уильяма Фолкнера.

Так кто придумал эту фразу?

Как выясняется, надёжных оснований приписывать её Хемингуэю или Фолкнеру нет. Её происхождение связано с художественной литературой.

Похожая формулировка появилась в романе американского писателя Питера Де Вриса "Reuben, Reuben", опубликованном в 1964 году. Один из персонажей рассуждает о том, что иногда пишет пьяным и редактирует трезвым, а иногда делает наоборот.

Позже фразу сократили до лаконичного "пиши пьяным, редактируй трезвым" и стали связывать с Хемингуэем. Вероятно, образ писателя, известного не только своими книгами, но и любовью к алкоголю, сделал такую версию особенно убедительной.

Получается, знаменитый совет оказался не правилом Хемингуэя, а удачным литературным мифом, который оказался слишком хорош, чтобы исчезнуть.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что скрывается за странным названием коктейля "Смерть после полудня"



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