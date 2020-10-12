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Актуально 7 навыков, необходимых ребенку в самостоятельной жизни

Что необходимо знать подросткам, прежде чем окончить школу и вступить в реальный мир? Наши читатели поделились своим опытом и мыслями по этому поводу.

сегодня, 12:39
Автор:

Седлецкая Татьяна

1. Говорить "нет"

7 навыков, необходимых ребенку в самостоятельной жизни

Подростки. Фото: intalent.pro

Говорить "нет" — это нормально! Каждый ребенок имеет право отстаивать свои желания и не делать то, чего ему не хочется.

2. Доверять своей интуиции

Важно научиться прислушиваться и доверять своей интуиции, ведь в отдельных ситуациях, когда что-то кажется неправильным, чаще всего, так оно и есть!  

3. Быть открытым к дружбе

Старшие классы школы – этап, когда социальные навыки ребенка оказываются важны, как никогда. Именно в подростковом возрасте симпатии и антипатии у молодых людей меняются очень быстро, поэтому сегодня — идеальное время заводить новые знакомства с людьми с совершенно иными интересами.

4. Работников магазина не волнует, что вы покупаете

Покупать средства личной гигиены, презервативы, лекарства, слабительные средства – совершенно нормально, и не имеет значения, что думают окружающие!

5. Сосредоточиться на своем психическом здоровье

Научите ребенка не откладывать проблемы с эмоциональным здоровьем в долгий ящик. Помогите ему разработать действенные механизмы для преодоления психологических проблем и борьбы со стрессом – эти навыки станут ключевыми в самостоятельной жизни.

6. Признавать свои ошибки

Совершая ошибку, важно уметь признать это. Люди намного охотнее помогут человеку, признавшему, что совершил глупость. Это касается школы, работы и личной жизни.

7. Наслаждаться жизнью

Сегодня ребенок может не верить вашим словам о том, что юность – это лучшие годы в его жизни. Тем не менее научите своего подростка извлекать максимум здорового удовольствия от жизни!  


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